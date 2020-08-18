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Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?

Miray Daner son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında bulunuyor. Miray Daner, sadece oyunculuğuyla değil, kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile olan bir ayrıl bir barış ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor. İşte Miray Daner'in hayatında detaylar

18.08.2020 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Miray Daner

Miray Daner kimdir? sorusu genç oyuncunun hayatı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. Çocukluğundan itibaren setlerde olan ve çeşitli projelerde rol alan Miray Daner, asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisinde yapmıştı. Miray Daner'in hayatından detaylar haberimizde.

DANER KİMDİR?

Miray Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

MİRAY DANER'İN FİLMOGRAFİSİ

2010Dersimiz AtatürkSabiha Gökçen(küçüklüğü)Hamdi Alkan
2011Çınar AğacıPelinHandan İpekçi
2013Arkadaşım MaxMeldaMurat Şeker

Diziler

YılDiziRolYönetmenBölüm
2008Bez BebekOyuncakSerpil Kutça1 (53.bölüm)
2009-2011PapatyamGoncaBora Tekay1-121
20101 Kadın 1 ErkekZeynep (çocukluğu)Leyla Yaman1 (98.bölüm)
2012Zil ÇalıncaDuyguYağız Alp Akaydın1-40
2012Zil Çalınca AvıMirayKerem Çakıroğlu1
2012-2013Merhaba HayatDünyaKerem Çakıroğlu1-10
2013-2015MedcezirBeren BeyliceAli Bilgin1-77
2016-2018Vatanım SensinHilalTaylan Biraderler1-59
2018-günümüzBir Litre GözyaşıCihanSerhat Şahin1-

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