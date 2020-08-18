Miray Daner kimdir? sorusu genç oyuncunun hayatı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. Çocukluğundan itibaren setlerde olan ve çeşitli projelerde rol alan Miray Daner, asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisinde yapmıştı. Miray Daner'in hayatından detaylar haberimizde.

DANER KİMDİR?

Miray Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.

MİRAY DANER'İN FİLMOGRAFİSİ

2010 Dersimiz Atatürk Sabiha Gökçen(küçüklüğü) Hamdi Alkan 2011 Çınar Ağacı Pelin Handan İpekçi 2013 Arkadaşım Max Melda Murat Şeker

Diziler

Yıl Dizi Rol Yönetmen Bölüm 2008 Bez Bebek Oyuncak Serpil Kutça 1 (53.bölüm) 2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay 1-121 2010 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman 1 (98.bölüm) 2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın 1-40 2012 Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu 1 2012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu 1-10 2013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin 1-77 2016-2018 Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler 1-59 2018-günümüz Bir Litre Gözyaşı Cihan Serhat Şahin 1-