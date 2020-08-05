Öte yandan ikili, karantinadayken sosyal medyadan canlı yayın yapmıştı.

Boran Kuzum, Daner'e "Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak!" diyerek iltifat yağmuruna tutmuştu.