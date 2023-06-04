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Miray Daner: Anlaşarak ayrıldık - Magazin haberleri

Miray Daner: Anlaşarak ayrıldık

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day için 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önde gelen temsilcileri dün gece gerçekleşen kapanış partisinde Türkiye dizi sektörünün önemli isimleriyle buluştu. Geceye birçok yapımcı, oyuncu, yönetmen ve senarist katıldı. Geceye katılan Miray Daner, biten ilişkisi hakkında "Anlaşarak ayrıldık" dedi

Giriş: 04.06.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Haber Merkezi

  • Ay Yapım’ın ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in dün gece kapanış partisi gerçekleşti.

     

    Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini de düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin Ay Yapım ev sahipliğinde bir araya geldiği Academy Day’in The Peninsula İstanbul’da gerçekleşen kapanış partisine ülkemizden birçok önemli oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı katıldı.

  • 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik boyuncu çeşitli panellere katılan ekip Türkiye’nin köklü, zengin geçmişi ile kültür ve medya endüstrisini de detaylı şekilde tanıma şansı buldu. Kapanış partisinde konuşma yapan Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, "Bugün burada dünyanın birçok ülkesinden önde gelen sektör temsilcileriyle birlikteyiz. Onların Türkiye’de üretilen ve bütün dünyada izlenen dizilerin oluşmasını sağlayan senaristleri, yönetmenleri ve oyuncularıyla tanışmalarını istedim. Bu gece yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

     

  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geceye Türk dizi sektörünün önemli isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Birce Akalay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Serkan Keskin, Meriç Aral, Beren Saat, Canan Ergüder, Kenan Ece, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zerrin Tekindor, Alina Boz, Yasemin Allen, Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Kaan Urgancıoğlu, Miray Daner, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Perihan Savaş, Demet Akbağ, Yiğit Özşener, Aslıhan Malbora, Berkay Ateş, Defne Kayalar, Ceren Moray, Çağlar Ertuğrul, Erdal Özyağcılar, Neslihan Atagül, Yurdaer Okur, Hilal Altınbilek, Bensu Soral, Melike Yalova, Selim Bayraktar gibi isimler katıldı. Kokteylin ardından parti alanına geçen ekip gece boyu müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti.

  • "ŞARKI VE DANSLARA ARTIK ŞAŞIRMAYIN"
    Serenay Sarıkaya da geceye katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nin ardından arkadaşlarıyla yaptığı eğlence anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Dans videosu ile sosyal medyayı sallayan Sarıkaya, "Teşekkür ederim, yapım bu stilim bu. Şarkı ve dans konusuna artık şaşırmayın. Bu benim ve yapacağım bunu" dedi. Çok ufak bir tatil arası olacağını söyleyen Sarıkaya, "Size niye söyliyim ki, beni çok arayacaksınız." diyerek kahkaha attı. Umut Evirgen'in geçtiğimiz günlerde fotoğrafının altına attığı yorum magazin dünyasında gündem olmuştu. Sarıkaya bu sorulara yanıt vermedi.

  • "İHANET YOK"
    Neslihan Atagül de geceye tek başına katılanlardandı. Sorulara yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Biraz projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim." dedi. Geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir hanımefendi ile görüntülerinin ardından "Neslihan Atagül aldatıldı." iddiaları ortaya çıkmıştı. Yaşanan olayların ardından hiç konuşmayan Atagül, konuya açıklık getirdi. Oyuncu, "Arkadaşlar, hiç birinize ben bu zamana kadar nezaketsizce bir davranışta bulunmadım. Gerçekten duyulacağını bilsem hepinizle muhabbet etmek isterim. Ben ne söylersem söyliyeyim herkes kendine göre algılıyor ve anlaşılamıyorum. Bu yazılan ve çizilen her şey gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde" dedi. Neslihan Atagül, mini elbisesiyle gözleri üzerine topladı.

  • "MERVE BİZİM TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN ETTİ"
    Geceye katılanlar arasında Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de vardı. Gecede bütün gözleri üzerine toplayan çift, geçtiğimiz hafta Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödülle ilgili duygularını "Çok çok mutluyuz. Çok da tebrik ediyoruz. Çok özel bir ödül bu. Ona çok yakıştı inşallah devamı da gelir. Tüylerimizi diken diken etti. Tüm Türkiye için bu böyle. Dünya'da 76 kadın arasından en iyi oyuncu seçildi. Merve'nin başarısı bizi aşırı mutlu etti" şekleinde ifade etti.

  • "ANLAŞARAK AYRILDIK"
    Miray Daner de geceye katılanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Engin ile aşk hayatını noktalayan Daner, bu konuda şunları söyledi: İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorularına, "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak 3. kişilerle hiç bir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık.

  • "UCUZ KURTARDIM"
    Birce Akalay, geceye katılanlar arasındaydı. Sosyal medya üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir siber suçlu tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulan oyuncu Birce Akalay, konuyla ilgili, "Çok acayip. Bir arkadaşım sanki oymuş gibi bana mesaj attı. Benden bir şey için oy istedi. Şu anda yapamam dedim ve uyandım. Mail şifremi falan istedi. Yakaladım seni dedim, zaten onun hesabı da değilmiş. Tamamen fake bir hesapla yapılmaya çalışıldı. Ben bu kadarına hiç şahit olmamıştım. Anladım vallahi, ucuz kurtardım o yüzden" dedi.

     

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