"UCUZ KURTARDIM"

Birce Akalay, geceye katılanlar arasındaydı. Sosyal medya üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir siber suçlu tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulan oyuncu Birce Akalay, konuyla ilgili, "Çok acayip. Bir arkadaşım sanki oymuş gibi bana mesaj attı. Benden bir şey için oy istedi. Şu anda yapamam dedim ve uyandım. Mail şifremi falan istedi. Yakaladım seni dedim, zaten onun hesabı da değilmiş. Tamamen fake bir hesapla yapılmaya çalışıldı. Ben bu kadarına hiç şahit olmamıştım. Anladım vallahi, ucuz kurtardım o yüzden" dedi.