Ay Yapım’ın ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day’in dün gece kapanış partisi gerçekleşti.

Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini de düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin Ay Yapım ev sahipliğinde bir araya geldiği Academy Day’in The Peninsula İstanbul’da gerçekleşen kapanış partisine ülkemizden birçok önemli oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı katıldı.