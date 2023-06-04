Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; geceye Türk dizi sektörünün önemli isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Birce Akalay, Kerem Bürsin, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Serkan Keskin, Meriç Aral, Beren Saat, Canan Ergüder, Kenan Ece, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zerrin Tekindor, Alina Boz, Yasemin Allen, Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Kaan Urgancıoğlu, Miray Daner, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Ayça Ayşin Turan, Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Perihan Savaş, Demet Akbağ, Yiğit Özşener, Aslıhan Malbora, Berkay Ateş, Defne Kayalar, Ceren Moray, Çağlar Ertuğrul, Erdal Özyağcılar, Neslihan Atagül, Yurdaer Okur, Hilal Altınbilek, Bensu Soral, Melike Yalova, Selim Bayraktar gibi isimler katıldı. Kokteylin ardından parti alanına geçen ekip gece boyu müzik dünyasının efsane ismi Kenan Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti.