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Minsk Anlaşması nedir, maddeleri neler, ne zaman imzalandı? Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk protokolü anlaşması içeriği nedir?

Rusya ve Ukrayna arasındaki Minsk Anlaşması nedir, maddeleri neler?

Tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği Rusya Ukrayna krizi ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında baş gösteren gerilim ve Donbass bölgesindeki hareketlilik nedeniyle Minsk Anlaşması yeniden gündeme geldi.

22.02.2022 - 12:16 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden politik gerilim nedeniyle savaş çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Donbass'ta yaşanan hareketliliğin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağını açıklayınca tüm dünyanın gözleri Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Minsk Protokolü'ne çevrildi. İşte Minsk Anlaşması nedir, maddeleri neler sorularının cevapları ve Minsk Anlaşması içeriği 

  • MİNSK ANLAŞMASI NEDİR, NE ZAMAN İMZALANDI?

    Minsk Anlaşması ya da diğer adıyla Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.

  • MİNSK ANLAŞMASI NEREDE İMZALANDI, AMACI NE?

    AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti.

    Minsk II'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyor.

  • MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ

    - Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 15 Şubat itibarıyla ateşkes ilan edilmesi ve bunun sıkı bir şekilde uygulanması. 

    - Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması amacıyla iki taraf arasında 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkartılması. 

    Buna göre, 100 mm kalibreden büyük silahların 50 kilometre, taşınabilir roket sistemlerinin 70, taktik füze sistemlerinin ise 140 kilometre mesafeden ateşkes yürürlüğe girdikten sonra en fazla 14 gün içinde geri çekilmesi.

    - AGİT'in, tarafların anlaştığı ateşkes şartlarını ve ağır silahların geri çekilmesini gözlemlemesi ve rapor etmesi. 

    - Ağır silahların bölgeden çıkartıldıktan sonra , Ukrayna kanunları göz önüne alınarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yerel seçim modeli üzerinde görüşmelere başlanması. 

    Ayrıca, en geç 30 gün içinde Ukrayna Meclisi'nin 19 Eylül'de kabul edilen Donetsk ve Lugansk'a "özel statü veren kanun" maddesi gereği karar alması. 

     

    - Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı faaliyetlere karışanların affedilmesi amacıyla kanun çıkartılması.

  • - Tarafların elindeki esir ve tutukluların tamamının serbest bırakılması ya da takas edilmesi.

    - İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanması.

    - Kiev ile doğu bölgeleri arasında sosyal ve ekonomik bağların tam olarak yeniden kurulması için model geliştirilmesi.

    - Çatışma bölgesindeki devlet sınırının tamamının Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilmesi. Bunun yerel seçimlerden en geç bir gün sonra sağlanması.

    - Ukrayna'daki tüm yabancı savaşçıların ve silahların AGİT kontrolünde ülkeden çıkartılması.

    - Ukrayna'da 2015 sonuna kadar Lugansk ve Donetsk'in özel durumunu gözeterek yerel yönetimlere genişletilmiş haklar sağlayacak anayasal reform yapılması.

    - "Lugansk ve Donetsk'e statü veren" kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanması. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alması.

    - Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas gruplarının oluşturulması 

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