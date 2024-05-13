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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs takla attı: 9 yaralı

        Minibüs takla attı: 9 yaralı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki aynı aileden 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:46
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        Minibüs takla attı: 9 yaralı
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        İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gitmekte olan Hüseyin Kaya hakimiyetindeki 02 DZ 462 plakalı minibüs, Ankara'nın Haymana ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada minibüste bulunan Kaya ailesinin 9 ferdi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        Yaralılar, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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