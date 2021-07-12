"Bir nevi aforoz" diyen Mine Tugay, sözlerine "Kötü tecrübeler..." diyerek devam etti.

Tugay, "Ben ayrılmadım. Final yemeğinde bir şekilde duydum karakterin öldürüleceğini. Bütün yaz da bununla ilgili bilgi verilmedi bana" ifadelerini kullandı.