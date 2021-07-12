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Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen 'Medcezir' açıklaması: Aforoz edildim! - Magazin haberleri

Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen 'Medcezir' açıklaması

Oyuncu Mine Tugay, 2015 yılında final veren ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Medcezir' dizisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Dizide 'Ender Serez' karakterini canlandıran Tugay, "Bir nevi aforoz edildim" diyerek, yapımdan ayrılma nedenini açıkladı

12.07.2021 - 17:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2013-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Medcezir' dizisinin oyuncu kadrosunda; Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi isimler yer almıştı.

  • Yapımdaki en popüler karakterlerden biri de oyuncu Mine Tugay'ın canlandırdığı 'Ender Serez' karakteriydi.

  • 'Orange City' dizisinin uyarlaması olan 'Medcezir'de 'Ender' karakterinin ani ölümü izleyiciyi şaşırtmıştı. Yapımın orijinalinde karakter, diziden trafik kazası ile ayrılmıyordu.

  • Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki oyuncu, yıllar sonra ilk kez diziden neden çıktığını açıkladı.

  • "Bir nevi aforoz" diyen Mine Tugay, sözlerine "Kötü tecrübeler..." diyerek devam etti.

    Tugay, "Ben ayrılmadım. Final yemeğinde bir şekilde duydum karakterin öldürüleceğini. Bütün yaz da bununla ilgili bilgi verilmedi bana" ifadelerini kullandı.

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