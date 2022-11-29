Rolüne böyle hazırlandı

Mine Kılıç, "Türk dizi sektöründe dram oynamaktan ve hep üst üste gelen aynı kötücül karakterlerden biraz sıtkımın sıyrıldığı dönemde 'Komedi yok mu?' dediğim bir süreçte 'Çakallarla Dans 6' geldi. İzleyicisinin çok fazla olduğu Türk halkının çok sahiplendiği işlerden bir tanesi. Canlandıracağım karakter de benim için ters köşeydi. Çok gülerek eğlenerek çektik" dedi.

AKYAKA’YA GELEN RUS TURİSTLERLE AKSAN ÇALIŞTI

Aksan konusunda biraz zorlandığını söyleyen Mine Kılıç, rolüne nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı:

Bugüne kadar oynadığım tiplerin dışında bir aksan çalışmam gerekiyordu. Bilmediğim bir milletin dil ve kültür çalışmasını yapmak zorunda olduğum bir teklifti. Biraz kendimi zorlamak istedim ancak çok vaktim de yoktu. Elimden ne geliyorsa yaptım. Giritli bir ailenin çocuğu olduğum, biraz aksanlı konuşan ebeveynlere sahip olduğumdan benim için biraz avantaj oldu. Rus arkadaşım da yoktu. Etrafımda ne kadar değerlendirebileceğim insan varsa konuştum. Muğla’da Akyaka da gelen tatilcilerle arkadaş oldum ve yardım istedim. Diyaloglarımı yolladım. Türkçe bilen Rus arkadaşlardı. Onlara dinlettim. Onların gönderdikleri ses kayıtlarından aksan çalıştım. Filmde karakterlerden biri de Aleksandra… Gerçek bir Rus. Ekip ve Aleksandra çok yardımcı oldu.