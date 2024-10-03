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        Haberler Dünyadan Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez, serveti hakkında ilk kez konuştu - Magazin haberleri

        Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez, serveti hakkında ilk kez konuştu

        Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez, serveti hakkında ilk kez konuşurken; "Milyarder olmak şükran duyduğum bir şey ama para hakkında konuşmak bence rahatsız edici" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:54
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        • 1

          Selena Gomez, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin geçtiğimiz ay yayımladığı rapora göre; 1,3 milyar dolarlık servetiyle milyarder statüsü elde etti.

          Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı yeni filmi 'Emilia Pérez'in New York Film Festivali'ndeki prömiyerine katılan ünlü yıldız, milyarder statüsü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Verdiği röportajda sözlerine; "Gerçekten çok müteşekkirim" diye başlayan Selana Gomez; "Kişisel olarak para hakkında konuşmanın rahatsız edici olduğunu düşünüyorum ama gerçekten ürünleri satın alan insanlara güven vermek istiyorum" dedi.

          Selena Gomez; “Bu hayalimi gerçekleştiren onlar oldu. Bu yüzden gerçekten çok onur duydum ve çok mutluyum" diye ekledi.

        • 3

          Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki rapora göre; Selena Gomez'in dönüm noktasına ulaşmasına yardımcı olan farklı yönlerinin; oyunculuk, şarkıcılık ve girişimcilik olduğu belirtildi.

        • 4

          Selena Gomez'in servetinin büyük kısmı, 2019'da piyasaya sürdüğü kozmetik markasının başarısına dayanıyor. Ayrıca müzik kataloğu, oyunculuk kariyeri, emlak portföyü ve marka ortaklıkları da sanatçının gelir kaynakları arasında yer alıyor.

          Markasının başarısı sayesinde Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı 'kendi servetini yapan en genç milyarder kadınlar' listesine girdi.

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