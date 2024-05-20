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        Haberler Bilgi Gündem Milli Yas nedir, ne demek? Ulusal yas ne anlama gelir, okullar tatil olur mu?

        Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir?

        Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edileceğini açıkladı. Yapılan bu son dakika açıklaması, "Milli yas nedir, ne demek? Milli yas ne anlama gelir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte milli yas hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 20:48 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:36
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonucu, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, "Milli Yas nedir, ne demek? Milli yas ne anlama gelir?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          "1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİYORUZ"

          Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yapıtğı açıklamada:

          "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kardeşim sayın İbrahim Reisi ve heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili sayın Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Taziyelerimizi kendilerine ifade ettik. İran sınır komşumuz, İran halkı da kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyor, barış içinde yanyana çalışıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği her zaman takdirle karşıladık. Astana sürecinden itibaren İran'la yakın diyalog içindeydik. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzu yerine getirdik. Merhum Reisi'yi 24 Ocak'ta Ankara'da ağırlamış, ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağolsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

          Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

        • 4

          Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

          Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

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