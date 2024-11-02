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        Haberler Spor Tenis WTA Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!

        Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:08
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        Milli tenisçi Zeynep'ten tarihi başarı!
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        Klasmanın 127. basamağındaki Zeynep Sönmez, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.

        Zarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.

        22 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın (254) karşısına çıkacak.

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