Milli Takım'da Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtaki ilk gol 49.dakikada Ermenistan forması giyen Dashyan'dan gelirken Türkiye'nin golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

A Milli Futbol Takımımız gruptaki puanını 10 yaparken Ermenistan ise 7 puanı bulunuyor.

Bu kaybın ardından teknik direktör Stefan Kuntz da eleştirilerin odağına yerleşti. Alman hocanın kadro tercihleri ve maç sonu açıklamaları büyük tepki çekerken yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

2 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

TFF yönetiminin Kuntz'un durumunu kısa süre içinde masaya yatıracağı ifade edildi. Alman hoca ile yolların ayrılması halinde ise teknik direktörlük için 2 aday öne çıkıyor. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı ile Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın kulislerde öne çıkan isimler oldu.

TFF'nin kısa süre için Kuntz'un geleceği ile ilgili kararını vermesi bekleniyor