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Milli Takım'da Güneş battı!

A Milli Futbol Takımımız'da rüya gibi başlayan ikinci Şenol Güneş dönemi tepetaklak oldu! 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlılar Konferans Ligi'nde küme düştü, EURO 2020'de sıfır çekti; 2022 Elemeleri'nde Hollanda'da bozguna uğradı ve nihayet liderliği kaybetti... Bir zamanlar 'Türk duvarı' olarak anılan savunmamız çökerken 32 yıl sonra farklı mağlubiyetler hatırlandı...

08.09.2021 - 11:50 | Güncelleme: FUTBOL

  • Şubat 2019'da Mircea Lucescu'nun 558 günlük serüveni sona ermişti. Ay-yıldızlılar, Rumen çalıştırıcı yönetiminde 17 maça çıkarken sadece 4'ünü kazanmış ve 2018 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Lucescu yönetimindeki Milli Takım ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nde de alt lige gerilemişti. Milli Takım, Lucescu'dan sonra yine deneyimli bir isim olan Şenol Güneş'e emanet edilmişti...

  • Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşadıktan sonra uzun süre Milli Takım'ın başına geçeceği konuşulan ve üst üste iki ikincilik yaşayan Güneş'in ay-yıldızlıların başına geçeceği de Şubat 2019'da duyuruldu. 15 yıl sonra kırmızı-beyazlı eşofmanları üzerine geçiren Güneş iyi de başlangıç yaptı... 

  • Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok gibi deneyimli isimlerle genç oyuncuları harmanlamayı tercih etti.. Ay-yıldızlı ekipte, 23 yaşındaki Cengiz Ünder, 22 yaşındaki Merih Demiral, 24 yaşındaki Çağlar Söyüncü ve 20 yaşındaki Ozan Kabak gibi genç oyuncular en önemli isimler haline geldi.

  • EURO 2020'YE TARİH YAZARAK GİTTİK

    Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'nın olduğu grubu ikinci sırada bitiren milli takım, Avrupa Şampiyonası biletini de cebine koydu, tarihinin en iyi grup performansıyla büyük bir turnuvaya katılmayı başardı. 

  • Oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu.

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