Ne var ki İtalya maçı her şeyi değiştirdi... Topu rakibe bırakarak iyi futbol sergilediğimiz Fransa maçlarının benzerini yaşamayı umduğumuz mücadelede topu neredeyse sadece ağlarımızda gördük... Milli Takımımız sahada sadece 3 puanı değil aynı zamanda özgüvenini de bıraktı!