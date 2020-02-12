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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği NATO Karargahı’nda oturumların yanı sıra mevkidaşları ile de görüşmeler sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanı Esper ile bir araya gelen Bakan Akar, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukraynalı Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile de görüşme gerçekleştirdi.

Akar-Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos görüşmesi

Akar-İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerin görüşmesi

Akar-Polonya Savunma Bakanı Blaszczak görüşmesi

Akar-Ukraynalı Savunma Bakanı Zagorodnyuk görüşmesi