Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı Ocak ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 400 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını denemek isteyenler "2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ve yılbaşı bilet fiyatları...