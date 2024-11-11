Yeni yıla girmemize günler kala Milli Piyango, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşına özel çekiliş yapacağını duyurdu. 2025 Milli Piyango çekilişinin hem büyük ödülü hem de çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları açıklandı. Peki, Milli Piyango bu sene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...