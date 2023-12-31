Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 30 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar...
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Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 30 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 30 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
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2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0154299
0182069
0213320
0217568
0227599
0316132
0316132
0365301
0365301
0422871
0424760
0449885
0461294
0486144
0495376
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0558231
0579426
1056336
1221863
1401156
1511609
1547716
1616690
1808847
1819618
1941009
2058912
2122878
2153714
2184282
2242167
2456745
2541051
2630847
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2759944
2835846
3039151
3051418
3107020
3125442
3253439
3294540
3296083
3746308
3788145
4020124
4031648
4141583
4318188
4330083
4343832
4365029
4466668
4605750
4621034
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4928706
5090131
5154377
5169579
5203863
5268552
5292276
5375262
5434997
5554320
5775689
5939868
5967364
6192507
6416351
6534140
6635333
6644484
6906537
6978601
7063541
7088879
7262922
7525140
7561286
7631754
7699870
7725693
7870662
8001441
8068975
8085987
8100800
8296193
8317785
8335476
8349070
8643995
8838240
9212588
9236182
9237114
9246525
9252935
9321933
9360911
9532085
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
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2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?
Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.
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Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?
Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.
Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.