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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 30 bin TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 30 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:48
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 30 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 30 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

          30.000 TL ikramiye kazanan numaralar

          0154299

          0182069

          0213320

          0217568

          0227599

          0316132

          0316132

          0365301

          0365301

          0422871

          0424760

          0449885

          0461294

          0486144

          0495376

        • 3

          0558231

          0579426

          1056336

          1221863

          1401156

          1511609

          1547716

          1616690

          1808847

          1819618

          1941009

          2058912

          2122878

          2153714

          2184282

          2242167

          2456745

          2541051

          2630847

        • 4

          2759944

          2835846

          3039151

          3051418

          3107020

          3125442

          3253439

          3294540

          3296083

          3746308

          3788145

          4020124

          4031648

          4141583

          4318188

          4330083

          4343832

          4365029

          4466668

          4605750

          4621034

        • 5

          4928706

          5090131

          5154377

          5169579

          5203863

          5268552

          5292276

          5375262

          5434997

          5554320

          5775689

          5939868

          5967364

          6192507

          6416351

          6534140

          6635333

          6644484

          6906537

          6978601

          7063541

          7088879

          7262922

          7525140

          7561286

          7631754

          7699870

          7725693

          7870662

          8001441

          8068975

          8085987

          8100800

          8296193

          8317785

          8335476

          8349070

          8643995

          8838240

          9212588

          9236182

          9237114

          9246525

          9252935

          9321933

          9360911

          9532085

        • 6

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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        • 7

          2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

          Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

        • 8

          Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

          Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

          Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

          Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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