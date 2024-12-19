Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak olan çekilişte, büyük ikramiye ise tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyenlerin biletlerini hızla tükettiği çekilişin tarihi ve saati, merak konusu olmaya devam ediyor. İşte yılbaşı çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler ve tüm detaylar...