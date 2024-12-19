Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı! Büyük ödül ve bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Bu yıl 600 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye, milyonlarca kişinin hayallerini süslemeye devam ediyor. Büyük ilgi gören bilet satışları hız kesmeden sürerken, 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişle kazanan numaralar belli olacak. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak olan çekilişte, büyük ikramiye ise tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyenlerin biletlerini hızla tükettiği çekilişin tarihi ve saati, merak konusu olmaya devam ediyor. İşte yılbaşı çekilişi hakkında bilinmesi gerekenler ve tüm detaylar...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL
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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu