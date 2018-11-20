Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan Milli Piyango'da kazandıran sayılar dün açıklandı. İşte MPİ'de büyük ikramiye ve diğer kazandıran numaralar...
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
121220
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
146966
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
495334
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
184038 424831
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
135409 258089 451609
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
05787 06123 15933 29668 42806 44286
60907 85241 91595 96845
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0296 0321 0505 6296 6394 6794
7619 8551 8775 8975
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
032 163 167 213 222 363
397 579 605 894
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 24 37 46 51 54
57 63
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
021220 101220 111220 120220 121020 121120
121200 121210 121221 121222 121223 121224
121225 121226 121227 121228 121229 121230
121240 121250 121260 121270 121280 121290
121320 121420 121520 121620 121720 121820
121920 122220 123220 124220 125220 126220
127220 128220 129220 131220 141220 151220
161220 171220 181220 191220 221220 321220
421220
Milli Piyango bileti satıcılarının dijital isyanı
İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı ikramiyesi 70 milyon TL olan Milli Piyango biletlerinin dijital de satıldığını belirterek, sayısal makineler için 23 bin 600 TL para istendiğini, bilet bile almakta zorlanan bayinin bu parayı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.
Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra Sayısal Loto bayilerinden de sayısal üretilmiş bilet alabiliyor. Yeni uygulamaya göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal satışa sunuluyor. Sayısal satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.
İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, bu yıl toplu bilet alan bayilerin bazı bankalarla anlaşmalarını iptal ettiklerini vurgulayarak, onlardan bilet alarak seyyar satış yapan bayilerin de bu nedenle zor durumda kaldığına dikkat çekti. Çoğu engelli ve yaşlı olan bayilerin mağdur olduğunu söyleyen Çakmak, bu sorunun yanı sıra dijital piyangonun da seyyara bir darbe vurduğunu söyledi. Paşa Çakmak, şöyle dedi:
"Milli Piyango biletlerinin yüzde 10'u sayısal makinelere yüklendi. Kalan biletleri hipermarketler, toptancılar ve şirketler alıyor. Seyyarların satabileceği miktar çok az. Büyük toptancılar ev ve dükkanları ipotek göstererek karşılığında bilet alabiliyor ve sermayesi olmayan kişilere bilet veriyor. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 25'inde sermaye var, diğerlerinde sermaye yok. Bu yıl sermayesi olan biletçiler bile bilet almakta sıkıntı yaşıyor. Çünkü bazı bankalarla olan anlaşmalar iptal edildi. Sermaye sahipleri de bilet temin edemediği için ekonomisi olmayan, gücü olmayan üyelerimize satış yapamayacak. Bence odaların güçlendirilmesi gerekiyor. Odalar, üyelerine sermaye desteği verebilmeli. Devlet, piyangocular odalarına üyelerine dağıtması için faizsiz para verme yetkisi sunmalı. Üyeler para bulamıyor, kooperatif ipotek istiyor, banka kredi kartına vermiyor. Toptancı bilet getirtemediği için tefeciden para almayı düşünen üyelerimiz bile oldu. Bir üyemin anlattığı kadarıyla; tefeci 20 bin TL'ye 5 bin TL faiz istemiş. Sayısal makine 23 bin 600 TL. Seyyarlar 100 tane bileti zor alıyor. Makineyi nasıl alsın?"
'ÜYELERİMİZİN YÜZDE 90'I ENGELLİ'
Seyyar satış yapan üyelerin yaş oranının çok yüksek olduğunu ve yüzde 90'a yakınının engelli olduğunu söyleyen Çakmak, "Günlük 20-25 TL kazanabiliyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu insanlar satamayıp seyyar satışı bıraktıkları an devlete de zarar getiriyor. Çünkü yüzde 90'a yakını engelli ve yaşlı. Yapacağı başka bir işi olmayan insanlar. Kadın seyyar satıcılarımız tacize uğruyor, takip ediliyor. Ortalama 300'e yakın kadın üyemiz var. Kadınlar da bu meslekte çok zorlanıyor. Çok sayıda üyemizin hiç sosyal güvencesi yok" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!