Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan Milli Piyango'da kazandıran sayılar dün açıklandı. İşte MPİ'de büyük ikramiye ve diğer kazandıran numaralar...

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-





MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05787 06123 15933 29668 42806 44286

60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0296 0321 0505 6296 6394 6794

7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

032 163 167 213 222 363

397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 24 37 46 51 54

57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

021220 101220 111220 120220 121020 121120

121200 121210 121221 121222 121223 121224

121225 121226 121227 121228 121229 121230

121240 121250 121260 121270 121280 121290

121320 121420 121520 121620 121720 121820

121920 122220 123220 124220 125220 126220

127220 128220 129220 131220 141220 151220

161220 171220 181220 191220 221220 321220

421220

Milli Piyango bileti satıcılarının dijital isyanı



İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı ikramiyesi 70 milyon TL olan Milli Piyango biletlerinin dijital de satıldığını belirterek, sayısal makineler için 23 bin 600 TL para istendiğini, bilet bile almakta zorlanan bayinin bu parayı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.





Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra Sayısal Loto bayilerinden de sayısal üretilmiş bilet alabiliyor. Yeni uygulamaya göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal satışa sunuluyor. Sayısal satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.



İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, bu yıl toplu bilet alan bayilerin bazı bankalarla anlaşmalarını iptal ettiklerini vurgulayarak, onlardan bilet alarak seyyar satış yapan bayilerin de bu nedenle zor durumda kaldığına dikkat çekti. Çoğu engelli ve yaşlı olan bayilerin mağdur olduğunu söyleyen Çakmak, bu sorunun yanı sıra dijital piyangonun da seyyara bir darbe vurduğunu söyledi. Paşa Çakmak, şöyle dedi:



"Milli Piyango biletlerinin yüzde 10'u sayısal makinelere yüklendi. Kalan biletleri hipermarketler, toptancılar ve şirketler alıyor. Seyyarların satabileceği miktar çok az. Büyük toptancılar ev ve dükkanları ipotek göstererek karşılığında bilet alabiliyor ve sermayesi olmayan kişilere bilet veriyor. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 25'inde sermaye var, diğerlerinde sermaye yok. Bu yıl sermayesi olan biletçiler bile bilet almakta sıkıntı yaşıyor. Çünkü bazı bankalarla olan anlaşmalar iptal edildi. Sermaye sahipleri de bilet temin edemediği için ekonomisi olmayan, gücü olmayan üyelerimize satış yapamayacak. Bence odaların güçlendirilmesi gerekiyor. Odalar, üyelerine sermaye desteği verebilmeli. Devlet, piyangocular odalarına üyelerine dağıtması için faizsiz para verme yetkisi sunmalı. Üyeler para bulamıyor, kooperatif ipotek istiyor, banka kredi kartına vermiyor. Toptancı bilet getirtemediği için tefeciden para almayı düşünen üyelerimiz bile oldu. Bir üyemin anlattığı kadarıyla; tefeci 20 bin TL'ye 5 bin TL faiz istemiş. Sayısal makine 23 bin 600 TL. Seyyarlar 100 tane bileti zor alıyor. Makineyi nasıl alsın?"



'ÜYELERİMİZİN YÜZDE 90'I ENGELLİ'



Seyyar satış yapan üyelerin yaş oranının çok yüksek olduğunu ve yüzde 90'a yakınının engelli olduğunu söyleyen Çakmak, "Günlük 20-25 TL kazanabiliyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu insanlar satamayıp seyyar satışı bıraktıkları an devlete de zarar getiriyor. Çünkü yüzde 90'a yakını engelli ve yaşlı. Yapacağı başka bir işi olmayan insanlar. Kadın seyyar satıcılarımız tacize uğruyor, takip ediliyor. Ortalama 300'e yakın kadın üyemiz var. Kadınlar da bu meslekte çok zorlanıyor. Çok sayıda üyemizin hiç sosyal güvencesi yok" diye konuştu.