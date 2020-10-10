Milli Piyango 9 Ekim çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dünkü çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 9 EKİM 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları saat 15.30'da başlayan çekilişte belirlendi. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 17.30'da yapıldı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Amorti numaraları

1 ve 6

4 milyon liralık büyük ikramiye numaraları

065608