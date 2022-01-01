2022 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi için heyecan sona erdi. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları 31 Aralık gecesi 23:00 itibarıyla belli oldu. Büyük ikramiye kazanma hayali olan milyonlar Milli Piyango çekilişi sonuçları araştırmasına başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti son 3 rakama kaç veriyor? Milli Piyango 3 bilen ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango son 3 bilene kaç TL veriyor? Sorusunun yanıtı hakkında...

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAM BİLENE NE VERİYOR?

Son 3 rakamına göre kazanan numaralar 300 TL ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI SONUÇLARI SORGULA

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR

040 048 099 144 224 282 297 385

489 530 533 556 559 609 693 734

784 885 901 939