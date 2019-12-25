İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek.