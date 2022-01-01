2022 Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. Dev çekilişin ardından 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli oldu. Peki Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, ismi belli oldu mu? Yılbaşı talihlisi kim oldu?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi İzmir Konak'ta çeyrek bilet alan bir kişiye isabet etti. Fakat büyük ikramiye kazanan talihlinin ismi açıklanmadı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Yılbaşı özel çekilişin hemen ardından sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi yayınlanacak. Çekilişler biter bitmez biletinizde yazan numaraları Habertürk Milli Piyango sorgulama 2022 sayfasında yer alan kısma yazarak ikramiye ya da amorti kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.