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Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar belli oldu mu? MP 5 bin TL kazanan numalar ne oldu?

Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi başladı. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla bilet alanlar saat 12.30 itibarıyla başlayan Milli Piyango çekilişi için sorgulama işlemine başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 5 bin TL kazanan numaralar gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Milli Piyango 2023 5 bin TL kazandıran numaralar...

Giriş: 31.12.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan katlanarak sürüyor. 12.30 itibarıyla başlayan çekilişte çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar sorgulama işlemine başladı. Yılbaşı özel çekilişinde 5 bin TL kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. Peki, "Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar belli oldu mu? MP 5 bin TL kazanan numalar ne oldu?" İşte 5 bin TL kazandıran rakamlar...

  • MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

     

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12.30 itibarıyla başladı. 5000 TL kazanan numaralar henüz belli olmadı. 5 bin TL kazandıran rakamlar belli olduğunda haberimizi güncelleyceğiz.

     

  • MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

  • Milli Piyango Sorgulama 2023 Yılbaşı Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2023 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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    Telefondan Milli Piyango Bileti Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

  • 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

    Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

    Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

    Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

    Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

    Milli Piyango Amorti İkramiyesi Kaç TL?

    2023 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet 50 Türk lirası, yarım bilet 100 Türk lirası ve tam bilet 200 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

  • Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

    Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.

     

  • Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?

    Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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