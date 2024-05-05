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        Haberler Spor Motor Sporları Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi'nde Fransa'da piste çıktı - Motor Sporları Haberleri

        Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi'nde Fransa'da piste çıktı

        Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 23:39 Güncelleme: 05.05.2024 - 23:39
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        Cem Bölükbaşı, Fransa'da piste çıktı
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        Pilotları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele eden Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla Fransa’daki Paul Ricard Yarış pistinde yarıştı.

        Toplamda 43 tur piste çıkan ve en iyi tur derecesi 1:45.086 olan milli pilot, kendi yarış etabını lider olarak tamamladı.

        Yarış sonrası değerlendirmede bulunan Bölükbaşı, "Bir yandan mutluyum, bir yandan da talihsiz bir yarış oldu. Yarıştığım ilk 1,5 saatte genel klasmanda 22. sıradan 8. sıraya gelmeyi başardık ve kendi klasmanımızda da ilk sıraya yükseldik. Fakat sonrasında yanlış zamanda gelen güvenlik aracıyla avantajımızı kaybettik. Yarışı klasmanda 8. sırada bitirebildik. Podyum ve galibiyet peşinde koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nın bir sonraki etabı, 7 Temmuz'da İtalya’daki Imola Pisti'nde koşulacak. ​​​​​​​

        ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK

        Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor.

        6 yarışlık sezonun sonunda LMP2’nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları, Le Mans 24 saat yarışına katılma hakkı kazanacak.

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