Milli para atletlerden İtalya'da 11 madalya

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Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinde mücadele eden Türk sporcular 5'i altın, 11 madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) açıklamasına göre Jesolo kasabasında düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.

Milli para atletler, yarışmaları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Açıklamada, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'ın "Kalabalık bir ekiple burada güzel sonuçlar elde ettik. Sporcularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Para atletizmde yılın üçüncü organizasyonu ve biz her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şöyle: REKLAM Altın T12 100 metre: Serkan Yıldırım T12 400 metre: Serkan Yıldırım T11 1500 metre: Merve Nur Çağıran T13 1500 metre: Mikail Al T13 5000 metre: Mikail Al Gümüş T12 400 metre: Oğuz Akbulut F11 Disk atma: Büşra Nur Tırıklı F12 Gülle atma: Serap Demirkapu Bronz T12 100 metre: Ali Enes Kaya T12 Uzun atlama: Emine Avşar F12 Cirit atma: Serap Demirkapu