Milli güreşçi Nesrin Baş olimpiyat kotası aldı!
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek olimpiyat kotası aldı.
Güreş'te Dünya Olimpiyat Elemeleri, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleniyor. Milli güreşçi Nesrin Baş kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuela'dan Chir Montero ile karşılaştı.
Rakibini 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Nesrin Baş'ı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde, vatandaşlarımızın desteğini arkasına alarak mindere çıkan 62 kilo güreşçimiz Nesrin Baş, Venezuelalı rakibini yenip Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Nesrin kardeşimi tebrik ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."