Milli futbolcularımızın 2024 karnesi!

Arda Güler, 2024'te 5 kupa kazandı

Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler, 2024 yılında 5 kupa birden kazandı. Arda'nın İspanyol ekibinde ilk kupası 14 Ocak 2024'te Suudi Arabistan'da oynanan ve Barcelona'yı yenerek elde ettikleri İspanya Süper Kupası oldu. La Liga'da 95 puanla sezonu lider tamamlayan Real Madrid, 1 Haziran tarihinde de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u yenerek mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar yeni sezona UEFA Süper Kupa zaferiyle başlarken, aralık ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Pachuca'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli oyuncu her iki finalde de son dakikalarda süre aldı.

Sakatlığı nedeniyle Madrid'de ilk kez 2024 yılının ilk günlerinde forma giyen Arda, geçen sezonu 6 golle kapatırken, bu sezon daha sık forma şansı buldu. 2024-2025 sezonunda ligde 1 gol, 3 asistlik katkı sağlayan 19 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta forma giydi.