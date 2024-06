Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan EURO 2024 değerlendirmesi

Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Polonya ile 10 Haziran Pazartesi günü oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Poznan'da gerçekleştirdiği kampta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hazırlıklarının yoğun geçtiğini, mental ve fiziksel olarak şampiyonaya hazır duruma gelmeye yaklaştıklarını anlatan Kerem, "Orada çok büyük takımlarla oynayacağız, fiziksel olarak hazır olmamız gerek, o yüzden yoğun bir kamp dönemi geçiyor. Hepimiz hazırız, mutluyuz, çok güzel bir kamp dönemi geçiyor. Arkadaşlık ortamı, ilişkilerimiz yerinde, umarım hepimiz için güzel ve başarılı bir turnuva olur." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, "Milli takım son 3 maçında yalnızca 1 gol atabildi. Gol yollarında sorun yaşadığımızı düşünüyor musun?" sorusuna, "Hazırlık maçları, test maçlarıdır. Son maçlara baktığımızda evet öyle gözüküyor olabilir ama Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 20 golün 17'sini farklı oyuncu attı diye hatırlıyorum, bu da her oyuncunun takıma katkı sağladığını gösteriyor. Son 2-3 maç üzerinden bakarsak evet öyle gözüküyor ama genele baktığımızda öyle olduğunu düşünmüyorum. Günümüz futbolunda her futbolcudan skor olarak katkı almak çok önemli, biz de öyle kaliteli futbolculara sahibiz. Avrupa Şampiyonası'nda daha farklı olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip bir ülkeyiz. Bu konuda aynı düşüncede değilim." cevabını verdi.

EURO 2024'te milli takım için kilit kelimelerin "Sabır ve sakin kalabilmek" olduğunun altını çizen Kerem Aktüroğlu, "Çünkü biz duygularıyla hareket eden bir milletiz. Duyguları yoğun yaşayan, duygularına göre hareket eden bir ülkeyiz. Bu turnuva boyunca sakin kalabilirsek, sabırlı olabilirsek çünkü maçlar 90 dakika... EURO 2008'de de gördük geriden gelerek başarılar elde ettik. Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli. Biz de sabırlı olup, sakin kalarak turnuva boyunca oynayacağımız maçlar boyunca bu kelimeleri sahaya yansıtırsak başarı kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli takımda rekabetin en yüksek olduğu mevkinin kanatlar olduğu konusunda ise Kerem, "Çok kaliteli bir ekibiz, bu bizim için bir şans. Geleceğe umutla bakabilirsiniz. Takımda genç ve kaliteli oyuncularımız var, kanat bölgesi de çok yoğun. Rekabet her futbolcu için sınırlarını zorlayabilmek için çok güzeldir. Ben de kendimi her seferinde zorlayan bir futbolcuyum, hiçbir zaman 'Tamam.' demem, kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum, eksiklerimin üzerine gidiyorum. Kaliteli futbolcularla rekabet halinde olmak da beni zorluyor ve beni daha iyi yere götüreceğini düşünüyorum. Sonuçta hepimiz ülkemiz, bayrağımız için mücadele ediyoruz. Ülkeye faydalı kim olacaksa sahaya çıkacak ve sonuna kadar mücadelesini verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"SONUNU DÜŞÜNEN KAHRAMAN OLAMAZ"

"Ben her zaman kazanmak için sahaya çıkıyorum. Eskiden oynadığım ufak bir misket oyununda bile hep kazanmak için oynardım. Benim çocukluğum, hayatım öyle geçti." diyen Kerem, şunları kaydetti:

"Kazanmak için oynayan bir insanım. Hiçbir zaman pes etmem. Sonunu düşünmem. Bir laf var, sonunu düşünen kahraman olamaz diye bu benim hayat felsefelerimden bir tanesi, ben sahaya her zaman kazanmak için çıkarım. Neler yapabileceğimi biliyorum, sınırları asla kendim koymam, sınırları başkalarının koymasına da izin vermem. Kendimi sürekli geliştirmek üzerine çalıştığım için başarılı olabileceğim ya da olamayacağım konuları da biliyorum ama başarısız olduğum konuların da üzerine gitmeyi çok seven bir insanım. Pes etmemek, sonuna kadar savaşmak en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi. Öz güvenli bir futbolcuyum. Öz güven bazen hata da yaptırıyor, bazen yapamayacağın şeyi de yaptırabiliyor. Bence futbol için en önemli şeylerden bir tanesi öz güvendir. Öz güvenli ile öz güvensiz futbolcu arasındaki fark çok büyüktür. En güvendiğim yanlarımdan bir tanesi öz güvenli futbol oynamam."

"HEDEFLERİMDEN BİR TANESİ AVRUPA'DA OYNAYABİLMEK"

Büyük turnuvaların futbolcuların kariyerinin üzerindeki etkisinin farkında olduklarını vurgulayan Kerem, "Böyle turnuvalar gerçekten her futbolcu için çok önemli. Bu turnuvalar futbolcuların kariyerini A'dan Z'ye götürebilecek bir süreç. Ben de her zaman kendime hedefler koyuyorum, bu turnuva da hedeflerimden bir tanesi. Bu turnuvada başarılı performans sergileyip ülkemi, ailemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Önüne çıkan fırsatları her insan değerlendirmek ister. Ama öncelikli hedefim ülke olarak başarı sağlayabilmek. Bireysel performanslar sonra düşünülür. Önemli olan ülkemizin başarısı, ülkemizle bir yerlere gelebilmek bence daha önemli." şeklinde konuştu.