Milli futbolcu İspanya'da siftah yaptı!

REKLAM advertisement1

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Osasuna'yla 1-1 berabere kalan Getafe'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 21. dakikada fileleri havalandırarak yeni takımındaki ilk golünü attı.

Estadio Coliseum Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 21'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golün altına imza attı. 45 dakika oyunda kalan genç golcü, ikinci yarının başında yerini Borja Mayoral'e bıraktı. Konuk ekip Osasuna ikinci yarıda Ante Budimir ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Getafe puanını 8'e çıkarırken; konuk ekip ise elde ettiği beraberlikle 15 puana yükseldi.

Bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Rennes'ten Getafe'ye kiralık olarak tatılan 22 yaşındaki oyuncu, Getafe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bertuğ, bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.