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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrenciler için "parasız yatılılık" kararı

Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 'parasız yatılı' formülü hazırladı. Buna göre Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleşebilecekler

Giriş: 17.02.2023 - 22:48 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrenciler için
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilmelerine karar verdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ülke genelinde okullara nakillerinin sağlanmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı.

İlgili mevzuat çerçevesinde, deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrencilerin istemeleri halinde "parasız yatılı olarak" okul pansiyonlarına doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını bildiren Özer, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin "parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme" başlıklı ilgili maddede "doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler. ... durumlarına uygun ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir." hükmünün, bu planlamayı hayata geçirmeye imkan verdiğini belirtti.

Bakan Özer, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek." bilgisini paylaştı.

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.

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