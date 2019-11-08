Aksaray'da otizmli öğrencilere yönelik çirkin hareketin ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürünün açığa alındığını ve Ankara'dan müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyük bir hassasiyetle takip ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici Eğitim' projesini kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.