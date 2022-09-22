Millet Mektepleri kuruluş amacı nedir?

Kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin büyük bir ilgi gösterdiği ve 1936 yılına geldiğinde yaklaşık 2,5 milyon insanın diploma aldığı Millet Mektepleri kaç yılında açıldı? Millet Mektepleri hangi Atatürk ilkesi ili ilgilidir? İşte, tüm detaylar…
Millet Mektepleri Ne Zaman Kuruldu?
Millet Mektepleri; Harf devriminin ardından, 24 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesine bağlı olarak 1 Ocak 1929 tarihinde açılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de bu okulların başöğretmenliğini üstlenmiştir. Bu sebeple 24 Kasım günü ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Millet Mektepleri Kuruluş Amacı
Millet Mekteplerinin ana amacı yeni alfabeyi insanlara öğretmek ve ülkedeki okuryazar oranını artırmaktır. 1928 yılında ilk yayınlanan talimatname ile okuma yazma bilsin ya da bilmesin, 16-45 yaş arasındaki her vatandaşın Millet Mekteplerinde eğitim alması zorunlu kılınmıştır.
1 Ocak 1929 yılında açılan Millet Mektepleri için Eylül 1929 yılında yeni bir yönetmelik yayınlanmış ve bu mektepler iki ayrı dersliğe ayrılmıştır. Millet Mekteplerindeki ilk dersliklerde yalnızca okuma yazma eğitimi verilirken; ikinci dersliklerde ise okuma yazmanın yanı sıra vatandaşlık bilgisi, tarih, yurt bilgisi ve coğrafya gibi dersler verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca eğitim süreleri; eski yazı bilenler için 2 ay, hiç okuma yazma bilmeyenler için ise 4 ay olarak belirlenmiştir.
Millet Mektepleri; sabit, gezici ve özel olmak üzere üç farklı şekilde halka hizmet vermiştir.
Sabit Millet Mektepleri: Okul, cami gibi mekânlarda eğitim vermişlerdir. Bu mekteplerde gündüzleri çocuklar eğitim görürken akşamları yetişkinler ders alırlardı.
Gezici Millet Mektepleri: Bir okula sahip olmayan kırsal kesimlerde hizmet veren mekteplerdir. Kasım ayında başlayan eğitim, Şubat ayına kadar sürerdi.
Özel Millet Mektepleri: Bazı devlet kurumları ve fabrikalarda çalışanların okuma yazma öğrenmesi için oluşturulan mekteplerdir.
Açılan Milet Mekteplerinde genel olarak eğitim Kasım ayında başlamış ve haftada üç gün yapılan derslere devam zorunluluğu da getirilmiştir. Eğitim öğretim dönemlerinin sonunda uygulanan sınavlarda, sınavı kazananlara okulu bitirme belgesi verilir; sınavı geçemeyenler ise ikinci bir kursa devam ederlerdi.
Millet Mekteplerinin hizmet vermeye başladığı ilk yıllarda toplam 20.487 derslik açılmış ve 1.075.500 kişi buralarda eğitim görmüştür.
Ayrıca, başöğretmen seçilen Mustafa Kemal Atatürk de yeni harfleri öğretmek için Bursa, Amasya, Çanakkale, Tokat gibi birçok şehre gitmiş ve bu eğitim seferberliğine bizzat katılmıştır.
1928 ile 1935 yılları arasında Millet Mekteplerinin yaptığı çalışmaların neticesinde; 1927 yılında yüzde 10 olan okuryazarlık oranı, 1935 senesinde yüzde 20’ye yükselmiştir. Erkeklerde bu oran yüzde 13’ten yüzde 30’a; kadınlarda ise yüzde 4’ten yüzde 10.5’a yükselmiştir. 1936 yılında gelindiğinde ise Millet Mekteplerinden diploma alanların toplam sayısı 2,5 milyona ulaşmıştır.
Millet Mektepleri hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir diye sorulduğunda cevap Halkçılık olacaktır. Toplum içindeki hiçbir zümreye ya da sınıfa ayrıcalık tanımamak olarak tarif edilen halkçılık ilkesi; Millet Mektepleri örneğinde de karşımıza çıkmaktadır. Toplumun tüm fertlerini içine alan bir eğitim seferberliği olan bu okullar, toplumun her kesimine hizmet vermiştir.
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