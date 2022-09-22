Millet Mektepleri kuruluş amacı nedir?

Kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin büyük bir ilgi gösterdiği ve 1936 yılına geldiğinde yaklaşık 2,5 milyon insanın diploma aldığı Millet Mektepleri kaç yılında açıldı? Millet Mektepleri hangi Atatürk ilkesi ili ilgilidir? İşte, tüm detaylar…

Millet Mektepleri Ne Zaman Kuruldu?

Millet Mektepleri; Harf devriminin ardından, 24 Kasım 1928 tarihinde yayınlanan Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesine bağlı olarak 1 Ocak 1929 tarihinde açılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de bu okulların başöğretmenliğini üstlenmiştir. Bu sebeple 24 Kasım günü ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Millet Mektepleri Kuruluş Amacı

Millet Mekteplerinin ana amacı yeni alfabeyi insanlara öğretmek ve ülkedeki okuryazar oranını artırmaktır. 1928 yılında ilk yayınlanan talimatname ile okuma yazma bilsin ya da bilmesin, 16-45 yaş arasındaki her vatandaşın Millet Mekteplerinde eğitim alması zorunlu kılınmıştır.

1 Ocak 1929 yılında açılan Millet Mektepleri için Eylül 1929 yılında yeni bir yönetmelik yayınlanmış ve bu mektepler iki ayrı dersliğe ayrılmıştır. Millet Mekteplerindeki ilk dersliklerde yalnızca okuma yazma eğitimi verilirken; ikinci dersliklerde ise okuma yazmanın yanı sıra vatandaşlık bilgisi, tarih, yurt bilgisi ve coğrafya gibi dersler verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca eğitim süreleri; eski yazı bilenler için 2 ay, hiç okuma yazma bilmeyenler için ise 4 ay olarak belirlenmiştir.

Millet Mektepleri; sabit, gezici ve özel olmak üzere üç farklı şekilde halka hizmet vermiştir.