Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da Milan kulübünden sürpriz bir çağrı geldi. Serie A ekibi, mayıs ayında maçların başlama ihtimali bulunduğunu belirtip yurt dışına çıkan oyuncuları İtalya'ya çağırdı.

Oyunculardan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Lucas Paqueta, Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjaer ve Asmir Begoviç'in ülke dışında olduğu kaydedildi.

Futbolcuların İtalya'ya döndükten sonra 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.

İTALYA'NIN FUTBOL PLANI: 27-28 MAYIS

İtalya Sağlık Bakanı, İtalya'da liglerin oynanmaması gerektiğini belirten bir açıklama yapmış, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da, "İtalya'da normal hayata dönüldüğünde futbol da başlayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum, lig mutlaka oynanmalı. Buna ihtiyaç var. Ama bunun zamanı da var" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgınının yüksek seyrettiği ülkelerin başında gelen İtalya'da yeni futbol takvimi için çalışmalar sürüyor. Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama ise futbola İtalya Kupası ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı. Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor.

İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.