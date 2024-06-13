Milan'da Paulo Fonseca dönemi!
İtalya Serie A devi Milan, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Paulo Fonseca'yı getirdi.
Giriş: 13.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:31
İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Milan, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fonseca, kariyeri boyunca Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve son olarak da Lille'i çalıştırdı.
Milan, Stefano Pioli ile geçen sezon sonunda yollarını ayırmıştı.
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