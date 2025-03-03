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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 1 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 1 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, evinde Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. 28'de Mattia Zaccagni ve 90+8. dakikada Pedro'nun (p) golleriyle galibiyete ulaşan Lazio, puanını 50'ye yükseltti. 67. dakikada Strahinja Pavlovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Milan ise haftayı 41 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 00:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 00:59
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        Lazio, 90+8'de Milan'ı devirdi!
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        İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, evinde Lazio'yu konuk etti. San Siro'daki maçta kazanan 2-1'lik skorla Lazio oldu.

        Lazio, 28. dakikada Mattia Zaccagni'nin attığı golle öne geçti. Milan'a beraberliği getiren golü 84. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Lazio, 90+8. dakikada Pedro'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı.

        Milan'da Strahinja Pavlovic, 67. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Milan ligde arka arkaya üçüncü yenilgisini aldı. Lazio ise ligde iki maç sonra kazandı.

        Milan, bu yenilgiyle ligde 41 puanda kaldı. Lazio ise puanını 50 yaptı.

        Milan, ligin bir sonraki haftasında Lecce ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lazio ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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