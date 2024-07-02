Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mike Tyson, A Milli Futbol Takımına imzalı boks eldiveni göndererek başarı diledi - Futbol Haberleri

        Mike Tyson, A Milli Futbol Takımına imzalı boks eldiveni göndererek başarı diledi

        Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na büyük bir jest yaptı. Ünlü boksör, Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye'den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve milli bayrağımızı taşıyan boks eldivenlerine de imzasını attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mike Tyson'dan A Milli Takım'a destek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, A Milli Takımımız'a Avusturya karşısında destek oldu.

        Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, A Milli Takım’ın Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye’den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve Türk bayrağını taşıyan boks eldivenlerine imzasını attı.

        Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan Kaptan Çalhanoğlu; ünlü futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız ile Uğurcan Çakır birlikte Tyson’a teşekkürlerini iletti. Ay-yıldızlı ekip, eldivene karşılık olarak Tyson’a imzalı bir forma hediye ederek galibiyet sözü verdiler.

        Kaptan Çalhanoğlu, Tyson’a gönderdiği videolu mesajda şunları söyledi:

        "Merhaba Mike, Vahap videonu bize izletti; iftihar ettik. Bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı Vahap arkadaşımız aracılığıyla biz de sana gönderiyoruz. Yarınki maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi hem ülkemiz için, ayrıca da senin için kazanacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Habertürk Anasayfa