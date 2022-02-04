Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı ile yaşadığı tartışmanın ardından şiddet gördüğünü açıkladı.

Şiddete uğradığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer Hurmacı" yazdı.

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor." iddiasında bulunmuştu.

Ancak çift aralarındaki buzları eritip barışmış ve boşanmaktan vazgeçmişti.