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Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti!

Özer Hurmacı, 2015'te evlendiği eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Ancak çift boşanmaktan vazgeçtiklerini duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın!" dedi

27.12.2021 - 14:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ile 6 yıllık evliliğini noktalama aşamasındaydı. Çiftin çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Hurmacı, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı.

  • BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER!

    Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ikiliden sürpriz bir hamle geldi. Önceki gün bir araya gelen çift, objektif karşısına geçerek barıştıklarını duyurdu. Boşanmaktan vazgeçen ikiliden Mihriban Hurmacı, eşiyle verdiği pozu Instagram hesabından, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum." notuyla paylaştı. 

  • "ÇOCUKLARIMI İHMAL ETTİ" DEMİŞTİ

    Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı, eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini, çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürmüştü. Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı ise kendisine iftira atıldığını belirterek, 30 milyon tazminat ile kendisi ve çocukları için toplam 75 bin lira nafaka istemişti.

  • TEDBİR TALEBİNDE BULUNMUŞTU

    Futbolcunun yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu da iddia eden Mihriban Hurmacı, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

  • "HAYATIN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMUYOR"

    Yaşanan olayların ardından bir AVM'de objektiflere yansıyan Özer Hurmacı, gazetecilerle sohbet etmişti. Hurmacı, "Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor." demişti.

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