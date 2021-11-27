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Özer Hurmacı: Servetim çocuklarıma feda olsun! Mihriban Dinçer'den boşanıyor - Magazin haberleri

Özer Hurmacı: Mal varlığım çocuklarıma feda olsun!

2015 yılında evlendiği Mihriban Dinçer ile boşanma sürecinde olan Özer Hurmacı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski futbolcu, çocukları için istenen aylık 75 bin TL nafaka ile ilgili, "Onlar benim her şeyim, bütün mal varlığım onlara feda olsun" dedi

27.11.2021 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan  eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. 6 yıllık evliliğini noktalama aşamasında olan Hurmacı, tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • Hurmacı, "Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor" dedi.

  • "BU OLAYLARA ŞAHİT OLDUKLARI İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

    Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, "Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" diye konuştu.

  • TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

    Hayatın bir şekilde devam ettiğini belirten Özer Hurmacı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı.

  • TEDBİR TALEBİNDE BULUNDU

    Çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Dinçer, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı. Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Dinçer, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

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