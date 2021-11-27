"BU OLAYLARA ŞAHİT OLDUKLARI İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, "Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" diye konuştu.