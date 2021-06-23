Migros'tan sürdürülebilirlik araştırması

Migros, ThinkNeuro ve NielsenIQ ile birlikte 'Sürdürülebilirlik Algısı ve Pazarın Geleceği' konulu bir araştırma gerçekleştirerek tüketicilerin sürdürülebilirlik algısı ve sürdürülebilir ürünler almaya yönelik motivasyon ve engellerini belirledi.
Araştırma kapsamında, NielsenIQ, Türkiye çapında 623 kişiyle online görüşme ve odak grup çalışmaları yaptı. ThinkNeuro ise toplam 457 kişi ile alışveriş esnasında tüketici davranışlarını tetikleyen duygusal unsurları ele alan iki fazlı bir nöro araştırma gerçekleştirdi.
Araştırma, sürdürülebilirliğin, kelime anlamına paralel olarak "devamlılık" kelimesiyle özdeşleştirildiğini, "sürdürülebilir ürün" dendiğinde, tüketicinin aklına ilk olarak "doğal içerikli, organik ürünlerin" geldiğini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, tüketiciler sürdürülebilir ürünleri "kaliteli ve güvenilir içeriğe sahip ürünler" olarak da algılıyor.
Araştırma sonuçları, dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (CGF) dijital platformunda da yayınlanarak global arenada perakende sektörüne referans oluşturdu.
Araştırma, sürdürülebilirlik ile organik ürün kavramlarının tüketicinin zihninde çok yakın tanımlamalar olarak algılandığını gösterirken, sürdürülebilirliğin içselleştirilme açısından henüz önünde yol olduğunu ortaya koydu.
Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir ürünlerin performansıyla ilgili çekincelerinin olduğunu belirten tüketiciler, hem fiziksel hem de fiyat olarak bu ürünlerin ulaşılabilir olmadığı kanısını taşıyor. Tüketiciler, sürdürülebilir kategorisindeki temizlik ürünlerinin performansına çok güvenmediklerini belirtiyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk tüketicisi, sürdürülebilir ürünleri premium kategorisinde görüyor. Yaygın olarak tüm marketlerde bulunmadığı düşüncesiyle de kolay ulaşılabilir olmadığını ifade ediyor.
Aynı zamanda bu ürünlerin daha pahalı olduğu algısına sahip olan tüketiciler, yüksek fiyatın sürdürülebilir ürünleri satın almalarının önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, araştırmaya göre 2 tüketiciden 1'i sürdürülebilir ürünler için maksimum yüzde 10 oranında daha fazla ödeyeceğini belirtiyor.
Marketlerin sürdürülebilirlik alanında yapabileceği çalışmalara yönelik olarak 5 tüketiciden 3'ü marketlerin yerli malı ürünler sunmasını, 2 tüketiciden 1'i ise marketlerin yerel, küçük ve yakın bölgelerdeki üreticileri desteklemesini beklediğini belirtiyor.
Tüketici nezdinde yerel üreticiler bereketli, uygun fiyatlı, doğal ve güvenilir görünüyor. Araştırmaya göre, sürdürülebilir ürün görselleri içerisinde yerel kadın üreticilerin ürününü anlatan görsel en başarılı nöroskoru elde etti.
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