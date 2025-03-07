Migros ilk arazi güneş enerjisi santralini devreye aldı

Migros, Kırşehir’de ilk arazi güneş enerjisi santralini devreye aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 321 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste, özel olarak üretilmiş yaklaşık 63 bin adet çift yönlü yerli üretim güneş paneli kullanıldı. Bu çift yönlü paneller sayesinde hem direkt güneş ışınlarından hem de yerden yansıyan enerjiden maksimum verim elde edilebiliyor.

Tesis, tek başına yıllık 56.280 MWh enerji üretecek. Daha önce devreye alınan 11.000 MWh kapasiteli dört çatı GES projesinin ardından bu yatırımla birlikte Migros’un toplam GES projelerinde ürettiği enerji, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye ulaştı. Migros, 2024 yılında GES projelerinin tamamı için 9,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

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"35 BİN TON KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Migros’un yüzde yüz iştiraki olan Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş'nin Genel Müdürü Şevki Tuncer, “Kırşehir’de devreye alınan ilk arazi güneş enerjisi sistemimiz ile 600’den fazla Migros mağazamızın enerji ihtiyacını temiz enerji kaynakları ile karşılıyoruz. 2025 yılında dört ilde daha toplam 97.000 MWh enerji üretecek yeni santraller için çalışmalara başladık. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 42 azaltma ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu tesis sayesinde yılda 35 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz” dedi.

Migen ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürdürülebilir ulaşım çözümlerine de yatırım yaparak çevre dostu bir ekosistem inşa ettiklerini söyleyen Tuncer, şöyle devam etti: “Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla artan talebi karşılamak için Miggo Şarj uygulamamız ile mağazalarımızın otoparklarına şarj istasyonları kuruyoruz. Bu sayede müşterilerimiz Migros mağazalarında alışveriş yaparken araçlarını da şarj etme imkanına sahip oluyor. 2024 yılı sonunda 67 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayımızı, 2025’te 150’ye çıkarma hedefindeyiz. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için, çevreye duyarlı enerji projelerimizi büyütmeye devam edeceğiz.”