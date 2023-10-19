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        Haberler Sağlık Migren şikayeti olanlara şifa olacak! Bir yudumu bile fayda sağlıyor!

        Migren şikayeti olanlara şifa olacak! Bir yudumu bile fayda sağlıyor!

        Migren, başın bir tarafında zonklayıcı bir ağrı ile birlikte bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerin ortaya çıktığı bir nörolojik hastalıktır. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek durumunda olanlar çareyi doğal yollarda da arar. İşte migren ataklarını rahatlatacak çay!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:57
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        • 1

          Genellikle başın bir tarafında zonklayıcı bir ağrı ile birlikte bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerin ortaya çıktığı nörolojik bir hastalık olan migren, kişilerin hayat kalitesini düşürür. Yaşamı zorlaştıran migren rahatsızlığını yaşayanlar doğal yollardan da yardım almak isteyebilir. İşte sizi yaşadığınız migren ataklarından kurtaracak bitki çayı...

        • 2

          MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Migrenin en yaygın belirtisi, başın bir tarafında zonklayıcı bir ağrıdır. Bu ağrı, bazen iki taraflı da olabilir. Ağrı, genellikle şiddetli ve dayanılmazdır. Migren atakları sırasında, aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

          Bulantı ve kusma,

          Işığa ve sese karşı hassasiyet,

          Mide bulantısı ve kusma,

          Yorgunluk,

          Baş dönmesi,

          Görme bozuklukları,

          Konuşma bozuklukları.

        • 3

          MİGRENİN NEDENLERİ NELERDİR?

          Migrenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörler rol oynayabilir:

          Genetik faktörler,

          Hormonal değişiklikler,

          Stres,

          Uykusuzluk,

          Bazı yiyecekler ve içecekler,

          Hava değişiklikleri.

        • 4

          NANE ÇAYI FAYDALARI NEDİR?

          Sindirim sistemini destekler: Nane çayı, sindirim sisteminizi rahatlatmaya ve hazımsızlığı, şişkinliği ve mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

          Ağız sağlığını iyileştirir: Nane çayı, ağız kokusunu azaltmaya ve diş eti iltihabını önlemeye yardımcı olabilir.

          Kronik ağrıyı hafifletir: Nane çayı, baş ağrısı, migren, sırt ağrısı ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, analjezik etkileriyle bilinen nane yağının da alternatif tıpta gerilim tipi baş ağrıları için topikal bir tedavi olarak yaygın olarak kullanıldığını belirtiyor. Migren atağı için naneyi çay şeklinde içmenin ve aromasını solumanın faydaları olabilir. Özellikle de zonklayan baş ağrısı yaşıyorsanız, etkili bir rahatlatıcıya dönüşebilir.

          Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletir: Nane çayı, öksürüğü ve mukus üretimini azaltmaya yardımcı olabilir.

          Stresi azaltır: Nane çayı, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir.

        • 5

          NANE ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

          Nane çayı, evde kolayca yapılabilir. Nane çayı yapmak için, 1 bardak kaynar suyun içine 1-2 çay kaşığı nane yaprağı ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Nane çayını şeker veya bal ile tatlandırabilirsiniz.

          Nane çayı, taze nane yaprakları kullanılarak yapıldığında daha lezzetli olur. Ancak, taze nane yaprağı bulamıyorsanız, kurutulmuş nane yaprağı da kullanabilirsiniz.

          Nane çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir.

        • 6

          NANE ÇAYININ ZARARLARI NEDİR?

          Nane çayı, genellikle güvenli kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda nane çayı tüketmek istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

          **Bazı insanlarda nane çayı, mide ekşimesi veya mide bulantısına neden olabilir.

          **Nane çayı, kan basıncını düşürebilir. Bu nedenle, tansiyon ilacı kullanan kişiler, nane çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

          **Nane çayı, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, nane çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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