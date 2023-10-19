Migren şikayeti olanlara şifa olacak! Bir yudumu bile fayda sağlıyor!

NANE ÇAYININ ZARARLARI NEDİR?

Nane çayı, genellikle güvenli kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda nane çayı tüketmek istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

**Bazı insanlarda nane çayı, mide ekşimesi veya mide bulantısına neden olabilir.

**Nane çayı, kan basıncını düşürebilir. Bu nedenle, tansiyon ilacı kullanan kişiler, nane çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

**Nane çayı, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, nane çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.