Microsoft, yapay zeka destekli veri merkezleri için 80 milyar dolarlık yatırım planlıyor - Teknoloji Haberleri

Microsoft, yapay zeka destekli veri merkezleri için 80 milyar dolarlık yatırım planlıyor - Teknoloji Haberleri

Yapay zeka yatırımları, 2022 yılında OpenAI'nin ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden bu yana hızla artmaktadır, çünkü sektörlerdeki birçok şirket AI'yi ürün ve hizmetlerine entegre etmeye çalışmaktadır. AI, büyük miktarda hesaplama gücü gerektirdiği için, özel veri merkezlerine olan talebi artırmaktadır.

Microsoft, AI altyapısını güçlendirmek ve veri merkezi ağını genişletmek amacıyla milyarlarca dolar yatırım yapmaktadır. Analistler, Microsoft'un 2025 mali yılındaki sermaye harcamalarının, sermaye kiralamaları da dahil olmak üzere 84.24 milyar dolar olmasını bekliyor.

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İLK ÇEYREK YILI VERİLERİ Microsoft'un 2025 mali yılının ilk çeyreğinde sermaye harcamaları %5.3 artarak 20 milyar dolara ulaşmıştır. OpenAI'nin ana destekçisi olarak, teknoloji devi AI yarışında önde gelen adaylardan biri olarak kabul ediliyor. Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, blog gönderisinde "Amerika Birleşik Devletleri, özel sermaye yatırımları ve her büyüklükteki Amerikan şirketlerinin yenilikleri sayesinde küresel AI yarışında lider konumundadır" dedi. Smith, yatırımın büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacağını belirtti.

Microsoft'un bu büyük yatırımı, AI ve bulut tabanlı uygulamaların geleceğini güçlendirmeyi ve sektördeki liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu yatırım, teknolojinin yenilikçi bir döneme girmesini ve ülkenin ekonomik büyümesini teşvik edebilir.