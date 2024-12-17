Michy Batshuayi: Hep birlikte kenetlendik
Galatasaray'ın forveti Michy Batshuayi, 4-3'lük Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 17.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:15
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın golcüsü Michy Batshuayi, galibiyeti değerlendirdi.
"HEP BİRLİKTE KENETLENDİK"
Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte kenetlendik. Bugün 'Konsantrasyon' olmamız gerektiğini söylemişti Okan hocamız, çok haklıydı." ifadelerini kullandı.
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