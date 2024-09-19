Michael Madsen: Eşim bana eziyet ediyor. Boşanıyorum - Magazin haberleri

Michael Madsen: Eşim bana eziyet ediyor. Boşanıyorum - Magazin haberleri

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Hollywood'un ünlü oyuncusu Michael Madsen, 1996'da evlendiği DeAnna Madsen'ın kendisine yıllarca eziyet ettiğini, hatta oğullarını intihara sürüklediğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

'Rezervuar Köpekleri', 'Kill Bill' başta olmak üzere birçok yapımda sert karakterleri canlandıran Michael Madsen'ın eşiyle ilgili açıklaması bir hayli şaşırttı.

Michael Madsen, dava dosyasında boşanma gerekçesi olarak 'şiddetli geçimsizlik' ifadesini kullandı. Madsen, ayrıca ABD ordusunda görev yapan oğulları Hudson Madsen'ın canına kıydığı 2022 ocak ayından bu yana eşiyle ayrı yaşadıklarını da belirtti. REKLAM

Michael Madsen, dava dosyasında eşinin içine düştüğü alkol bataklığı ve ihmalkârlığının oğullarını intihara sürüklediğini ileri sürdü. Michael Madsen; geçen ay eşine şiddet uyguladığı ve sonra onu evden atıp kapıyı kilitlediği için gözaltına alınmıştı. Madsen, 20 bin dolar kefaletle serbest kalmıştı.

Avukatı Perry Wander, Michael Madsen'ın aile içi şiddetten sorumlu tutulamayacağını savundu. Tam tersine DeAnna Madsen'ın ünlü oyuncunun yaşadığı eve izinsiz girdiğini ve asıl eziyeti yapanın o olduğunu ileri sürdü. Dava dilekçesinde bu olaya; "Michael, bu dönemde eşine kesinlikle büyük bir şefkat gösterdi. Aile içi şiddetten sorumlu değil" şeklinde yer verildi. REKLAM

64 yaşındaki Michael Madsen'ın, DeAnna Madsen ile evliliğinden Hudson dışında 25 yaşında Calvin, 16 yaşında Luke adında iki, eski eşi Jeannine Bisignano'dan ise 31 yaşında Christian ve 27 yaşında Max adında çocukları bulunuyor.