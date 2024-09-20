Michael Jordan ve eşi Yvette Prieto Güney Fransa tatilinde
NBA tarihinin efsanevi oyuncusu Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ve arkadaşlarıyla birlikte Güney Fransa'da lüks yatta tatil yapıyor
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NBA'in eski yıldızı Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ile Fransa'da tatil yapıyor.
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ABD'li efsanevi basketbolcu, Küba asıllı eşiyle birlikte Monaco ile Barcelona'nın Monaco'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçını seyretmesinden bir gün sonra lüks yatla denize açılırken görüntülendi.
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61 yaşındaki Jordan, 46 yaşındaki eşi Prieto ile birlikte Güney Fransa'nın Saint-Jean-Cap-Ferrat bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte yatla denize açıldı.
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Yeni bir süper yat satın almak istediği söylenen Jordan'ın Yat Fuarı için Monaco'ya demirlediği öğrenildi.
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ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in resmi sitesinde "Oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusudur" ifadesiyle lanse edilen Jordan'ın 3,2 milyar dolarlık serveti bulunuyor.
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Michael Jordan, birlikte tatile çıktığı eşi Yvette Prieto ile 2011'de nişanlandı, 2013'te evlendi. Prieto, Jordan'dan önce Julio Iglesias Jr. ile birliktelik yaşamıştı.
Çiftin 2014'te ikiz kızları dünyaya geldi.
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Jordan'ın ayrıca ilk eşi Juanita'dan üç çocuğu daha bulunuyor.