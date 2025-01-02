Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson konserde
Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın konserini seyretti
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Michael Jackson'ın annesi Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın Las Vegas konserinde seyirciler arasındaki yerini aldı.
Uzun zaman sonra görüntülenen 94 yaşındaki Katherine Jackson, tekerlekli sandalyede oturarak sahnedeki kızını seyretti.
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Katherine Jackson, bacaklarında beyaz bir battaniye örtülü şekilde, çantasını elinde tutarak kenardan gösteriyi takip etti.
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10 çocuk annesi Katherine Jackson, en son Ağustos 2023'te oğlu Austin Brown'ın Los Angeles'taki sahnesini seyretmeye gittiğinde fotoğraflanmıştı.
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Jackson kardeşlerin en küçüğü olan 58 yaşındaki Janet Jackson, annesinin seyrettiği konserinde enerjik bir gösteri sergiledi.
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Janet Jackson, biletleri tükenen konserinde ışıltılı sahne kıyafetleriyle de beğeni topladı.