"KENDİME ACIMAYA ZAMANIM YOK"

Michael J. Fox, "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtmiş ve "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuşmuştu. Fox, hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" demişti.