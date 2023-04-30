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Michael J. Fox: 80 yaşında olmayacağım - Magazin haberleri

Michael J. Fox: 80 yaşında olmayacağım

'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığıyla ilgili konuştu. Hastalıkla savaşın zorlaştığını söyleyen Fox, "80 yaşında olmayacağım" ifadelerini kullandı

Giriş: 30.04.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1980’li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) serisinde canlandırdığı 'Marty McFly' karakteriyle ünlenen Michael J. Fox, 1991'den beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor. 61 yaşındaki oyuncu, hastalık süreci hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 

  • "HASTALIK ZORLAŞIYOR"

    Michael J. Fox, hastalıkla savaşmanın artık daha da zorlaştığını, "Yalan söylemeyeceğim. Zorlaşıyor, zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Her gün daha zor" sözleriyle vurguladı.

  • 'CBS Sunday Morning' programında Jane Pauley'e konuşan Michael J. Fox, omurgasındaki iyi huylu bir tümörün çıkarılması için ameliyat olduğunu, ancak prosedürün yürüyüşünü berbat bir hale getirdiğini ve bu nedenle kolu, dirseği, yüzü ve eli dahil olmak üzere vücudunun diğer kısımlarını kırmaya başladığını anlattı.

  • Düşmenin "Parkinson'la yaşamanın en büyük katili olduğunu" söyleyen Michael J. Fox, zatürrenin de düşme kadar hayatı zorlaştırdığını ekledi. "Parkinson'dan ölmezsiniz, Parkinson ile ölürsünüz" diyen Fox, "80 olmayacağım" ifadelerini kullandı.

  • "BAŞKA SEÇENEĞİM YOKTU"

    Daha önce Parkinson hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini anlatan Michael J. Fox, hastalığın "kendisini ele geçirmesini nasıl engellediğini" anlatmıştı. Fox, Parkinson hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışmasıyla ilgili "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım" demişti.

  • "KENDİME ACIMAYA ZAMANIM YOK"

    Michael J. Fox, "Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim" ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü oyuncu, hastalığının zor olduğunu belirtmiş ve "Parkinson berbat bir hastalık ama harika bir hayatım var. Bunun için müteşekkirim" diye konuşmuştu. Fox, hastalığını öğrendikten sonra da çalışmayı sürdürmesiyle ilgili "Hiçbir pişmanlığım yok. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ama kendinizi de öldürmek istemezsiniz" demişti.

  • "ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

    Öte yandan Fox, daha önce yaptığı bir konuşmada ölümden korkmadığını söylemişti. "Tedaviler konusunda insanlara karşı oldukça açık sözlüyüm" diyen oyuncu, "Ben gerçekten mutlu bir adamım, kafamda hastalıkla ilgili hiçbir düşünce yok. Ölümden hiç korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon

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