NBA’de play-off turu heyecanı 4 maç ile devam etti. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Milwaukee Bucks’ı 130-117’lik skorla yenerek seride durumu 1-0’a getirdi. Miami’de 35 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile double-double yapan Jimmy Butler, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 22 sayı ve 9 ribaund, Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent de 15 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Milwaukee’de ise Khris Middleton’un 33 sayı ve 9 ribaundu, Bobby Portis’in 21 sayı ve 8 ribaundu, Jrue Holiday’in de 16 sayı ve 16 asisti yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Salı gecesi yine Milwaukee’nin sahasında oynanacak.

LAKERS, MEMPHİS'İ MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı play-off turu ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’ı 128-112’lik skorla mağlup ederek seride 1-0 üstünlük kurdu. Lakers’ta Rui Hachimura 29 sayı ve 6 ribaund, Austin Reaves 23 sayı ve 4 asist, Anthony Davis 22 sayı ve 12 ribaund, LeBron James de 21 sayı ve 11 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldu. Grizzlies’ta ise Jaren Jackson Jr. 31 sayı ve 5 ribaund, Desmond Bane 22 sayı ve 6 asist, Ja Morant 18 sayı ve 6 ribaund, Dillon Brooks da 15 sayı ve 4 ribaund üretti. Serinin ikinci karşılaşması, 19 Nisan Salı gecesi Grizzlies’in ev sahipliğinde oynanacak.

DENVER, MINNESOTA KARŞISINDA ZORLANMADI

Batı Konferansı’nı birinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Denver Nuggets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves karşısında 109-80’lik skorla galip geldi. Seride durumu 1-0 yapan Denver’da Jamal Murray 24 sayı ve 8 asist, Michael Porter Jr. 18 sayı ve 11 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope de 15 sayı ve 4 ribaundluk performans sergiledi. Minnesota’da ise Anthony Edwards 18 sayı ve 5 asist, Jaylen Nowell 12 sayı, Karl-Anthony Towns 11 sayı ve 10 ribaund ile maçı noktaladı. Serinin ikinci mücadelesi, 19 Nisan Salı gecesi yine Denver’ın evinde yapılacak.