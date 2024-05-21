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        Haberler Bilgi MHRS randevu onaylama nasıl yapılır? 2024 hastane MHRS randevu onaylama sistemi nasıl oluyor?

        MHRS randevu onaylama dönemi başladı! MHRS randevu onaylama nasıl yapılır?

        Geçtiğimiz günlerde hastanelerde onaylı randevu dönemi başladı. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacağı belirtildi. Bu kapsamda "MHRS randevu onaylama nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2024 MHRS randevu onaylama işlemi detayları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:09
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        • 1

          Hastanelerde onaylı randevu dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Uygulamayla beraber MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturan hastalar randevularını onaylamadıkları takdirde randevular iptal olacak. Peki, MHRS randevu onaylama nasıl yapılır? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          MHRS RANDEVU ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

          Hastaların, randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor. MHRS Onay işlemi, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden yapılabilecek.

        • 3

          Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

        • 4

          RANDEVU İPTALİ YAPMAYANLARA 15 GÜN RANDEVU VERİLMEYECEK

          Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

        • 5
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